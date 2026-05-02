Batmanlı Kur'an kursu öğreticileri, Cizre'yi gezdi

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticileri, bölgenin tarihi ve dini merkezlerinden biri olan Şırnak'ın Cizre ilçesini gezdi. Program kapsamında ilçedeki eğitim faaliyetleri ve tarihi doku yerinde incelendi.

Batmanlı din görevlilerinden oluşan heyet, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kapsamlı bir inceleme ve gezi programı gerçekleştirdi. Programda ilçenin sembolleşmiş tarihi mekanlarının yanı sıra, yatılı Kur'an kursları ziyaret edilerek eğitim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Misafir öğreticilerle yakından ilgilenen Cizre Müftüsü Süleyman Baran, Cizre'de yürütülen dini eğitim projeleri ve ilçedeki yatılı kursların işleyişi hakkında detaylı sunumlar yaptı. İki komşu ilin eğitimcileri arasında gerçekleşen buluşmada, Kur'an eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik yeni yöntemler ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıldı.

Programda Müftü Süleyman Baran, Batmanlı meslektaşlarına anlamlı bir davette bulundu. Baran, misafir heyeti önümüzdeki hafta Cizre'de gerçekleştirilecek olan hafızlık icazet merasimine davet ederek, bu büyük coşkuya ortak olmalarını istedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı