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Batman Valisi Ekrem Canalp'ın koltuğuna oturan öğrenci, yeşil alan talebinde bulundu

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Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencisi Cemil Cengiz, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle kısa süreliğine vali oldu. Temsili olarak kısa süreliğine vali olan minik öğrenci; satranç, yeşil alan ve sportif alanların yapılması yönünde talepte bulundu.

Batman Valisi Ekrem Canalp'ın koltuğuna oturan öğrenci, yeşil olan talebinde bulundu.

Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencisi Cemil Cengiz, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle kısa süreliğine vali oldu. Temsili olarak kısa süreliğine vali olan minik öğrenci; satranç, yeşil alan ve sportif alanların yapılması yönünde talepte bulundu.

Makamını öğrenciye devreden Batman Valisi Ekrem Canalp, daha sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Vali Canalp, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümü münasebetiyle minik öğrencimizi makamımızda ağırladık ve makamımızda oturttuk. Öğrencimizin verdiği talepleri not alacağız. Yeni valilik binası yapacağız. Yeni yapacağımız valilik binası yatırım programına girdi. Yeni Batman Valiliği binası yapıldığı zaman biz burayı yıkacağız. Bu binanın yerine kent parkı yapacağız. Burası kent parkı ve kent meydanı olacak. Dolaysıyla kentin içindeki yeşil alan miktarı, kentin en merkezi konumundaki bir yer olarak katkıda bulunacak. Şu anda da son 6-7 yıl gibi bir periyotta da yeşil alan miktarı iki katına çıktı. Ama yeterli mi, yetmez. Çok daha yenilerinin, çok daha fazlalarının, çok daha ötesini düşünmek, hayal etmek ve yapmak gerekir. Tebrik ediyorum sizi de. İnsanların sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için en önemli hususlardan bir tanesi yeşil alan miktarlarını artırmak. Özelikle de parklar. Özelikle de çocuklarımızın da huzur içerisinde zamanlarını geçirebilmesi için parkların sayısını artırmak, onlara yapılmış olan en güzel bir hizmettir" dedi.

Valilik makamına gelen temsili öğrenciye, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da eşlik etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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