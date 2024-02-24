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Batman'ın Kozluk ilçesinde 129 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan 129 yaşındaki Mehmet Reşit Ak'ın doğum günü kutlandı. Kaymakam Ekrem Güngör ve beraberindekiler Ak'a ziyarette bulunarak doğum günü pastası götürdü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 129 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı.

İlçenin Geçitaltı köyünde yaşayan 1895 doğumlu Mehmet Reşit Ak, 129. yaşına girdi. Kaymakam Ekrem Güngör ve beraberindekiler Ak'a ziyarette bulunarak doğum günü pastası götürdü. Ak, pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşı kutlandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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