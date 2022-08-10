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Batman haberleri... Batman'da temmuz ayında 35 bin 776 kişi uçtu

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Batman haberleri... Batman'da temmuz ayında 35 bin 776 kişi uçtu

Batman haberler... Batman Havalimanı Müdürlüğü tarafından açıklanan 2022 yılı temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre, iç hat yolcu trafiğinde 35 bin 776 kişinin seyahat ettiği duyuruldu.

Batman Havalimanı Müdürlüğü tarafından açıklanan 2022 yılı temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre, iç hat yolcu trafiğinde 35 bin 776 kişinin seyahat ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Batman Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 631, dış hat yolcu trafiği 145 oldu. Böylece temmuzda toplam 35 bin 776 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 223, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 225'e ulaştı. Yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 467 ton oldu. 7 aylık dönemde ise yolcu trafiği 246 bin 896, uçak trafiği bin 630, yük trafiği ise 2 bin 441 ton olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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