Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman haberi... Batman'da belediye yetkileri tedavi gören hastalarla bir araya geldi

Yerel Haberler

Batman haberi... Batman'da belediye yetkileri tedavi gören hastalarla bir araya geldi

Batman bölgesinden gelen habere göre Batman'ın Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Batman'ın Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve beraberinde bulunan Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, hastane başhekimi ve bölüm doktorlarıyla birlikte servislerde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yavuz, "Devlet hastanemizin başhekimi ile birlikte yatan hasta vatandaşlarımızı ziyaret ederek moral verdik. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. İlgi ve alakalarından dolayı hastane başhekimine ve tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Bil Mehmet Şafi Yücebağ Batman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title