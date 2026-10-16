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Batman Gercüş'te Ahmet Demir, evindeki yılan ve akrebi öldürmeden doğaya bıraktı

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Batman Gercüş'te Ahmet Demir, evindeki yılan ve akrebi öldürmeden doğaya bıraktı
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde yaşayan Ahmet Demir, evinde karşılaştığı yılan ve akrebi öldürmek yerine zarar vermeden doğaya salıverdi. Demir, canlıları eline alarak güvenli şekilde dışarıya taşıyıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde yaşayan Ahmet Demir, evinde karşılaştığı yılan ve akrebi öldürmek yerine zarar vermeden doğaya salıverdi.

Arıca köyünde ikamet eden Ahmet Demir, evinin içinde bir yılan ve bir akrep olduğunu fark etti. Kırsal bölgelerde sıklıkla karşılaşılan bu tür durumlarda genellikle zararlı canlıların imha edilmesi yoluna gidilirken, Demir örnek bir duyarlılık göstererek farklı bir yol seçti. Canlılara zarar vermekten kaçınan Demir, yılanı ve akrebi eline alarak güvenli bir şekilde dışarıya taşıdı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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