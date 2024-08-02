Batman'da STK'lar Beşiri-OSB yolunu trafiğe kapattı

Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 4 kişinin öldüğü Beşiri- Osb yolunu trafiğe kapatarak, basın açıklaması yaptı.

Batman Beşiri-OSB karayolunda geçtiğimiz günlerde hafif ticari aracın çarptığı ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası, Batman Ticaret Odası öncülüğünde kazanın yaşandığı yolda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak basın açıklaması düzenledi. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, "Türkiye'de şehir giriş çıkışlarının tek yön olduğu nadir illerden bir tanesi maalesef Batman kalmıştır. Biz bunları yerelde yetkililerimizle defalarca konuştuk. Yetkililerimizin bir sürü girişimleri oldu ama maalesef bugüne kadar istediğimiz bir sonuca ulaşamadık. Artık biz canlarımızı bu yollarda yitirmek istemiyoruz. Bundan sonra bu yolun yapılana kadar takipçisi olacağımızı ve bundan sonra bu yol yapılmazsa eğer bütün STK'ları alıp Ankara'da Ulaştırma Bakanlığına gidip orada eylem yapacağıma bütün Batman adına burada söz veriyorum" dedi. - BATMAN