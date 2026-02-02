Batman'da gençlere yönelik panel: 'İBAN'ınızı kiralamayın, geleceğinizi yakmayın'

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Siber Güvenlik Farkındalık Paneli'nde son dönemde artan "İBAN tuzağı" tehlikesine dikkat çekildi. Başsavcı Enver Eroğlu, banka hesabını başkasına kullandıran gençlerin cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Batman Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen panel, öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı. Panelin açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, "Gençlerin bazen farkında olarak, bazen de farkında olmadan suç süreçlerine dahil oldukları İBAN tuzağı olarak bilinen yöntemle çok sayıda öğrenci banka hesaplarını kullandırıp, bu nedenle sanık konumuna düşüyor. Sonucunda da cezai yaptırımlar alarak adli sicil, eğitim hayatıyla ilgili ve gelecek planlarını etkileyen ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadır. Öğrenciler özellikle sosyal medya mesajlaşma uygulamaları ve çevrim içi ilanlar üzerinden kurulan temaslarla suç süreçlerine çekiliyor. Banka hesaplarını kullandıran gençler, farkında olmadan bilişim yoluyla suçlara dahil olmaktadırlar. Bazen gençlerimiz kolay para kazanmak vadiyle İBAN'larını kiraya vermekte veya hesaplarını tanımadıkları kişilerin kullanımına açmaktadırlar. Banka hesaplarınızı başka şahıslara kullandırmanız neticesinde dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve bunun gibi birçok suçun faili olmakla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum çoğu zaman sadece 'Hesabımı verdim, bir şey yapmadım' şeklinde düşünülse de ancak cezai açıdan son derece ağır sonuçlara yol açmaktadır. Bilmiyordum veya ben sadece hesabımı verdim şeklindeki savunma, cezai sorunu ortadan kaldırmamaktadır" dedi.

Programa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - BATMAN