Batman'da Sağlık Festivali Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi

Batman'da Sağlık Festivali Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi
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Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sağlık festivali' yürüyüşüne Vali Ekrem Canalp, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla yapıldı.

Batman'da 'Sağlık festivali' kapsamında yürüyüş düzenlendi

BATMAN - Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlık festivali' kapsamında yürüyüş düzenlendi.

'Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir dünya demektir' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, kurum amirleri, sağlık çalışanları öğretmenler, sivil toplum kuruluşlar temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan yüzlerce sağlıkçı, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Atatürk Parkı içinde kurulan stantları Gezen Vali Canalp,ekiplerden bilgi aldı.

Vali Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağlıklı bir yaşamı anlatmaya çalıştıklarını söyledi

İnsanları hasta etmeden nasıl yaşatabiliriz biz onun derdinde olduklarını kaydeden Canalp, "Sağlık sistemimizin temeli insanlar hasta olduktan sonra onları tedavi etmek değil, insanları hasta etmemektir. İnsanların sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için de nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Batmanlı vatandaşlarımıza çağrımdır buraya gelsinler ve burada sağlıklı yaşamla ilgili bütün bilgileri öğrensinler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - Yerel
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