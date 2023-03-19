Batman'da panayırda depremzedeler için 1 milyon 841 bin lira gelir elde edildi

Batman Valiliği öncülüğünde geçtiğimiz hafta sivil toplum kuruluşları tarafından geliri depremzedelere verilmek üzere 3 gün boyunca düzenlenen etkinlikten, 1 milyon 841 bin 474 TL elde edildiği bildirildi.

Batman Valiliği öncülüğünde geçtiğimiz hafta sivil toplum kuruluşları tarafından geliri depremzedelere verilmek üzere 3 gün boyunca düzenlenen etkinlikten, 1 milyon 841 bin 474 TL elde edildiği bildirildi.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "10-12 Mart tarihleri arasında afetzede kardeşlerimize katkı sağlamak amacıyla Atatürk Parkı'nda Valiliğimiz öncülüğünde düzenlenen 'Batman Tek Ses, Tek Yürek' iyilik hareketine alicenap Batmanlıların gösterdiği olağanüstü ilgi ile 1 milyon 841 bin 474 TL destek sağlanmıştır. Değerli Batmanlıların desteğiyle toplanan tüm gelir, ilimizde misafir ettiğimiz kıymetli afetzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarında kullanılacaktır" denildi. - BATMAN