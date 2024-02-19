Batman'da öğrencilerden Filistin'e destek

Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, yaptıkları kitap ayraçlarını satarak Filistinli akranlarına destekte bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Gıda, ilaç, su ve benzeri malzemelere ulaşmakta sıkıntının yaşandığı Filistin'e destek olmak için Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yaptıkları kitap ayraçlarını satarak destek çıktı.

Filistin'de zulme uğrayan akranlarını unutmadığını söyleyen öğrencilerden Muhammed Miran Ekmen, okullarında kitap okuma projesi olduğunu ve bu proje doğrultusunda yaptıkları kitap ayracı çeşitlerini satarak gelen bağışları Gazze'deki çocuklara bağışlayacaklarını söyledi.

Arkadaşı Berat ile böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Ekmen, destek olan arkadaşlarına ve büyüklerine teşekkür ettiklerini kaydetti. - BATMAN