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Batman'da Mevlid-i Nebi Programı Coşkuyla Kutlandı

Batman'da Mevlid-i Nebi Programı Coşkuyla Kutlandı
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Batman'da 'Hazreti Muhammed'i Anma ve Sünnetini Yaşama' temalı Mevlid-i Nebi programı, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, çeşitli etkinliklerle duygusal anlar yaşadı.

Batman'da "Hazreti Muhammed'i Anma ve Sünnetini Yaşama" temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yeni otogar alanında sabahın erken saatlerinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, programa ellerinde bulunan tevhid ve Filistin bayrakları ile katıldı. Mevlid ve ilahiler okunduktan sonra çocuklar tarafından güvercinlerin havaya uçurulmasıyla program sona erdi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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