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Batman'da iki ortaokulda öğrenci ve öğretmenlere temel trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde trafik kurallarına uymanın önemi anlatılırken öğrencilere Trafik Dedektifi Kartları dağıtıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasımda 50. Yıl Ortaokulu ve Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi düzenledi. Ekipler, eğitimlerde temel trafik kuralları hakkında bilgi vererek bu kurallara uymanın önemini anlattı. Program kapsamında öğrencilere trafik dedektifi kartları dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı