Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Batman'da Filistinliler için yardım etkinliği

Batman'da Filistinliler için yardım etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Filistinliler için yardım etkinliği Batman'da liselerin, halk eğitim müdürlüğü ve öğretmenevi müdürlüğünün katkılarıyla Filistinliler yararına etkinlik düzenlendi.

Batman'da Filistinliler için yardım etkinliği

BATMAN - Batman'da liselerin, halk eğitim müdürlüğü ve öğretmenevi müdürlüğünün katkılarıyla Filistinliler yararına etkinlik düzenlendi.

Gercüş Anadolu Lisesi, Gercüş Şehit Kadri İmam Hatip Lisesi, Gercüş Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gercüş Öğretmenevi Müdürlüğü'nün katkılarıyla İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler yararına etkinlik düzenledi. Etkinliğe, yiyecekler, yöresel ürünler, giyim eşyaları ve el işleri satışa sunuldu. Etkinlikte elde edilen gelir, Filistinlilere gönderilecek.

Gercüş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Yenigün, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gazze'de, Filistin'de, böylesine açı bir tablo varken, böylesine büyük katliamlar varken, tepkisiz kalmak istemedik. Oradaki kardeşlerimize nispeten bir faydamız olur düşüncesiyle,, gıda belki ilaç, belki de farklı bir şekilde faydamız dokunur diye bir etkinliği tertiplemeyi düşündük ve bu şekilde başladık. Elhamdülillah Gercüş halkından da çok güzel destek aldık. Gördüğünüz gibi hem yemek olsun hem Gercüş'ün diğer ürünlerinden olsun Allah razı olsun epey iştirak ettiler. Bu etkinlikte emeği geçen hazırlayanlardan resmi hususta yardımcı olanlar iştirak edenlerden rabbim razı olsun diyorum" dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Öztaş, eşi Hilal Öztaş, Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Yerel
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.