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Batman'da Filistinliler İçin Yardım Etkinliği

Batman'da Filistinliler İçin Yardım Etkinliği
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Gercüş Yetimler Vakfı tarafından düzenlenen yardıma yönelik etkinlikte, elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek. Etkinlikte yiyecek, giyim eşyaları ve el işleri satışa sunuldu. Gercüş halkı, Filistinli kardeşlerine destek vermek amacıyla etkinliğe katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Filistinliler için yardım etkinliği düzenlendi.

Gercüş Yetimler Vakfı tarafından düzenlenen yardım etkinliğinde elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceği belirtildi. Etkinlikte, yiyecekler, yöresel ürünler, giyim eşyaları ve el işleri satışa sunuldu. Gercüş halkı, Filistinli kardeşlerine yardım etmek amacıyla yapılan etkinliğe destek verdi.

Vatandaşlar bu etkinlikte emeği geçen, hazırlayan, resmi hususta yardımcı olan ve iştirak edenlere teşekkür etti. Etkinliğe katılan vatandaşlardan Mehmet Sait Başaran, "Bu etkinlik Müslüman kardeşlerimize tepkisiz kalmadığımızı ve onlara bir şeyler yapma gayreti içerisinde olduğumuzu gösterdi. Şimdilik elimizden bunlar geliyor, imkanlar ölçüsünde Filistinli kardeşlerimize destek verme gayreti içinde olacağız" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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