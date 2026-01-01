Haberler

Batman'da okullar 1 gün tatil edildi

Güncelleme:
Batman Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. 2 Ocak 2026 tarihinde tüm eğitim kurumları kapalı olacak.

Batman Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Valilik açıklamasında ayrıca, vatandaşların buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunulurken, valiliğin resmi hesapları dışında hazırlanan görsellerle yapılan sahte paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

