Batman'da Dolu Yağışı Kentin Görünümünü Değiştirdi

Batman'da Dolu Yağışı Kentin Görünümünü Değiştirdi
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Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çarşı merkezinde yolları göle dönüştürdü ve trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, yağıştan korunmak için çevredeki dükkanlara sığındı.

Batman'da dolu kenti beyaza bürüdü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Çarşı merkezinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollar göle dönerken, trafikte aksamalar yaşandı. Dolu yağışından etkilenen vatandaşlar ise çareyi çevredeki dükkanlara sığınmakta buldu. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRULLAH IŞIK - Yerel
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