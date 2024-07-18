Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde başlayan ve 300 hektarlık alanı etkileyen anız yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Seyrantepe ve Gürpınar köylerinde başlayan anız yangınında yaklaşık 300 hektarlık alan küle döndü. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda ekip ve yangın söndürme aracı sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.