Gercüş'te Berat Kandili coşkuyla kutlandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Berat Kandili, yoğun katılımla kutlandı. Camilerde dualar edildi, ikramlar yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak kabul edilen Berat Kandili, vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi.

Gercüşlüler, bu mübarek geceyi dualarla karşılamak için camilere akın etti. İlçe Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Namaz sonrası cami çıkışında geleneksel hale gelen kandil ikramları yapıldı. Vatandaşlara şekerleme ve çeşitli ikramların sunulduğu gecede, çocukların heyecanı dikkat çekti. İlçe sakinleri, birbirlerinin kandilini tebrik ederek camiden ayrıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

