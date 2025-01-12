Batman'da Altın Hırsızlığı: Kadın Yakalandı

Batman'da evden çok sayıda altın çalan kadın yakalandı

BATMAN - Batman'da bir eve girip çok sayıda altın çalan kadın yakalandı. Mahkemeye sevk edilen kadına ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta bir eve gizlice giren kadın, 44 adet altın, 1 çift küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet ucunda çeyrek altın bulunan kelepçeli bileklik, 1 adet ucunda çeyrek altın bulunan bileklik ve 1 adet 66 cm uzunluğunda ucunda yarım altın bulunan zincir kolyeyi çalarak kayıplara karışması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma ile şüpheliyi aynı gün yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece bakıma muhtaç çocuğu olması sebebiyle ev hapsi cezası verildi. Çalınan altınlar, sahibine teslim edildi.