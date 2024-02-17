Batman'da 5 gün kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde indiği sarp kayalıklarda beş gün mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere Kira Dağı'nda sarp kayalığa inen bir keçi bir daha çıkamadı. Beş gün boyunca sarp kayalıkta mahsur kalan keçisini kendi imkanları ile kurtaramayan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD personeli iple inereke bir saatlik çalışma sonrası keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.