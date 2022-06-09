Batman Belediyesi araç filosuna 13 aracı daha kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Belediyesi araç filosuna 13 aracı daha kattı

İhlas Haber Ajansı - Abdulaziz Karataş - Yerel
 - Güncelleme:

Batman Belediyesi araç filosuna 13 aracı daha kattı Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 10 kamyon, 2 çöp arabası ve bir hizmet aracını araç filosuna kattı.

Batman Belediyesi araç filosuna 13 aracı daha kattı

BATMAN - Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 10 kamyon, 2 çöp arabası ve bir hizmet aracını araç filosuna kattı.

Törende konuşan Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, yeni araçların Batman'a hayırlı olmasını diledi. Özkan, "Bugün 10 kamyon, 2 çöp arabası ve bir hizmet aracını araç filomuza kattık. Yaz sezonun başlaması ile beraber altyapı, asfaltlama ve BASKİ'nin çalışmalarında kullandığımız kiralık araçların bir kısmını sonlandırıp kiralık araların yerine bu araçları satın aldık. Batman'daki hizmetlerin daha seri yürümesi için bu araçları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu araçlar 22 milyon liraya mal oldu. Araç filomuzu her geçen gün artırıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız yeni araçlarla daha hızlı bir şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

Törene Belediye Başkan Yardımcılarından Adnan Yörük ve Metin Gürbüz de katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title