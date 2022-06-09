Batman Belediyesi araç filosuna 13 aracı daha kattı - Haberler

Batman Belediyesi araç filosuna 13 aracı daha kattı

BATMAN - Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 10 kamyon, 2 çöp arabası ve bir hizmet aracını araç filosuna kattı.

Törende konuşan Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, yeni araçların Batman'a hayırlı olmasını diledi. Özkan, "Bugün 10 kamyon, 2 çöp arabası ve bir hizmet aracını araç filomuza kattık. Yaz sezonun başlaması ile beraber altyapı, asfaltlama ve BASKİ'nin çalışmalarında kullandığımız kiralık araçların bir kısmını sonlandırıp kiralık araların yerine bu araçları satın aldık. Batman'daki hizmetlerin daha seri yürümesi için bu araçları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu araçlar 22 milyon liraya mal oldu. Araç filomuzu her geçen gün artırıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız yeni araçlarla daha hızlı bir şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

Törene Belediye Başkan Yardımcılarından Adnan Yörük ve Metin Gürbüz de katıldı.