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Başsavcılara veda töreni düzenlendi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan atanan başsavcı vekilleri için veda töreni düzenlendi. Yeni görev yerlerine atanan başsavcılar için Bakırköy Adliyesi'nde düzenlenen törene Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personelleri katıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan başsavcı vekili Erdal Şenol, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan başsavcı vekili Orhan Sağlam ve Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan cumhuriyet savcısı Yunus Tunç'a veda töreni düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nce 4 bin 298 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesi yayınlanmıştı. Kararname ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli başsavcı vekili Erdal Şenol Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na, başsavcı vekili Orhan Sağlam Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve cumhuriyet savcısı Yunus Tunç ise Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

Yeni görev yerlerine atanan başsavcılar için Bakırköy Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi. Atrium alanında düzenlenen törene Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personelleri katıldı.

Programda Bakırköy Adliyesi'nden hatıra olmasına adına başsavcı vekillerine plaket ve hediye takdim edildi. Ardından tören alanında iyi dilek temennilerinde bulunuldu ve çiçek takdim edildi.

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan paylaşımda, "Kendilerine adliyemizdeki görev süreleri boyunca adalet hizmetlerinin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinde göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmaları sebebiyle tüm yargı mensupları ve adliye personeli olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Sayın Erdal Şenol, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Sayın Orhan Sağlam ve Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Sayın Yunus Tunç'a şükranlarımızı sunuyor, yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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