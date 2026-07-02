Aracı bozulan sürücünün yardım istediği kişi başsavcı çıktı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aracı arızalanarak yolda kalan sürücünün yardım istediği kişi Cumhuriyet Başsavcısı çıktı. Vatandaşlık görevini yerine getiren Başsavcı, sürücüyle birlikte otomobili akaryakıt istasyonuna kadar iterken, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Kaynarca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Seyir halindeyken otomobili arızalanan bir sürücü, yoldan geçen bir kişiden yardım istedi. Yardım talebini geri çevirmeyen kişinin Kaynarca Cumhuriyet Başsavcısı Emrullah Akbulut olduğu ortaya çıktı. Başsavcı Akbulut, vatandaşla birlikte otomobilin arkasına geçerek aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna kadar itti. Kısa süre sonra yeniden çalıştırılan otomobil yoluna devam ederken, sürücü de yardımlarından dolayı Başsavcı Akbulut'a teşekkür etti.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Başsavcı Akbulut'un vatandaşın yardımına koştuğu ve otomobili birlikte ittiği anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı