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Başsavcı Emre'den Dr. Yılmaz'a veda ziyareti

Başsavcı Emre'den Dr. Yılmaz'a veda ziyareti
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre, veda ziyareti kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) –Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcı Yasin Emre, veda ziyaretleri kapsamında Dr. Yasin Yılmaz ile bir araya geldi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre, görev değişikliği öncesinde İl Sağlık Müdürü Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Dr. Yılmaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre'ye hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Düzce'deki görev süresince yürüttüğü çalışmalarıyla takdir toplayan Başsavcı Yasin Emre'ye teşekkür edilirken, yeni görevinde başarılar dilendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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