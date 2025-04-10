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Başsavcı Emre'den 180. yıl mesajı

Başsavcı Emre'den 180. yıl mesajı
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DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. Yıldönümünü kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. Yıldönümünü kutladı.

Başsavcı Emre mesajında "Türk Polis Teşkilatı, 180 yıldır hukukun üstünlüğünü ve kamu düzenini korumak adına fedakarca görev yapan, milletimizin güven ve huzurunun teminatı olan köklü bir kurumdur. Bu anlamlı yıldönümünde, milletimizin birlik ve beraberliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor; görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm emniyet teşkilatımıza başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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