Başmakçı'ya devlet hastanesi yapılacak

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan yaptığı açıklamada, Başmakçı'ya müjdeyi vererek, ilçeye 10 yataklı Entegre Hastanesi ve 112 Sağlık Hizmetleri binasının yapılacağı duyurdu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan yaptığı açıklamada, Başmakçı'ya müjdeyi vererek, ilçeye 10 yataklı Entegre Hastanesi ve 112 Sağlık Hizmetleri binasının yapılacağı duyurdu.

AK Parti Milletvekili Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Başmakçı Devlet Hastanesi ihalesi onaylandı. Başmakçı İlçe Entegre Hastanemiz 10 Yatak ve 112 Sağlık Hizmetleri Binası 3070 metrekare alan üzerinde kurulacak. Bu hafta yer teslimi yapılması planlanan hastanemizin ilçemize, şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR