Başkurdistan Cumhuriyeti ile yatırım ve ticaret masaya yatırıldı

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin dış ticaret kapasitesini artırmak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla Başkurdistan Cumhuriyeti heyetini ağırladı. Görüşmelerde yatırım fırsatları, ticaret potansiyeli ve B2B iş birlikleri ele alındı.

Gebze Ticaret Odası (GTO), üyelerine yeni dış pazarlar kazandırmak, ikili iş görüşmelerini artırmak, uluslararası iş birliklerini geliştirmek, ihracatı artırmak ve ihracata henüz başlamamış üyelerini dış ticarete kazandırmak amacıyla önemli ziyarete ev sahipliği yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş; yönetim kurulu üyeleri, 24. Meslek Komite üyeleri ve genel sekreter ile birlikte Rusya Federasyonu Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti Türkiye Ticari Temsilcisi Marat Tansykkuzhin ve beraberindeki heyeti GTO'da ağırladı.

Yatırım ve ticaret fırsatları ele alındı

Program kapsamında gerçekleştirilen sunumda; Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yatırımcılara sunulan devlet teşvikleri, bölgenin yatırım ve ticaret potansiyeli ile Rusya'da ticaret ve iş fırsatlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Marat Tansykkuzhin, Gebze'nin sanayi gücü ve stratejik konumuyla önemli ticaret ortağı olduğunu belirterek, ziyaretin somut iş birliklerinin geliştirilmesine zemin oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Gebze'nin stratejik gücü vurgulandı

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yaptığı değerlendirmede; Gebze'nin güçlü üretim altyapısı, ihracat kapasitesi ve lojistik avantajlarıyla uluslararası yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu, birçok sektörde yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirildiğini vurguladı. Aslantaş, karşılıklı temasların artırılmasının ve doğrudan ticari ilişkilerin geliştirilmesinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Karşılıklı iş birliği ve B2B hedefi

Ziyaret kapsamında ayrıca; Gebze'nin lojistik ve stratejik konumu ile geniş üretim yelpazesi ele alınırken, yatırım yapılabilecek sektörlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde, iki bölge arasında sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve GTO üyeleri ile Başkurdistan-Rusya heyeti arasında B2B iş görüşmelerinin hayata geçirilmesi hedefi öne çıktı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı