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Başkomiser Oğuzhan Akyol Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atandı

Başkomiser Oğuzhan Akyol Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atandı
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Van İl Emniyet Müdürlüğünde 6 yıl görev yaptıktan sonra Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Başkomiser Oğuzhan Akyol, yeni görevinde asayişi sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde 6 yıl görev yapan Başkomiser Oğuzhan Akyol, Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Bigadiç'te görev yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Oğuzhan Akyol " Mesai arkadaşlarımızla birlikte şirin ilçemiz Bigadiç'te asayişi sağlamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını idame ettirmek için elimizden geleni yapmak için buradayız" diye konuştu.

Oğuzhan Akyol kimdir

1992 yılında Çankırı'da doğdu. 2006 Yılında Bursa Polis Kolejinde okula başladı. 2014 yılında Bursa Polis Akademisinden mezun oldu. Bursa'da 4 yıl ve Van İlinde 6 yıldır görev yaptı. Aynı zamanda Uludağ Hukuk Fakültesi Mezunu. Evli ve bir çocuk babası. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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