Başkent'te "Nezaket Haftası" programları gerçekleştirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin'in talimatıyla, 13-20 Nisan günlerini içeren hafta, "Nezaket Haftası" olarak ilan edildi.

Başkentte Ankara Valisi Vasip Şahin'in talimatıyla, Ankara genelinde toplumsal saygı, nezaket bilinci ile okullarda şiddet ve zorbalıkla mücadele farkındalığının artırılması amacıyla; geçtiğimiz hafta Nezaket Haftası ilan edildi. Nezaket haftasının yalnızca bir farkındalık etkinliği silsilesi değil, uzun vadeli bir sosyal uyum stratejisi olması anlayışıyla değerlendirildi. Bu kapsamda nezaket ziyaretleri gerçekleştirildi ve güncel süreçlerde "nezaket" benimsendi. Program kapsamında, okullar, rehabilitasyon merkezleri, otizm eğitim kurumları ve yaşlı bakımevleri ziyaret edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı