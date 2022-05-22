Ankara'da Gençlik Haftası Kutlamaları Devam Ediyor - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğiyle Kurtboğazı Barajı'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Başkent'te spor yapmayı teşvik eden etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Gençlik Haftası' kutlamaları kapsamında da Başkentlileri doğa yürüyüşünde bir araya getirdi.

DOĞAYLA İÇ İÇE YÜRÜYÜŞ

Otobüslerle Kurtboğazı Barajı'na getirilen ve çoğunluğunu Eryaman Altay Mahallesi sakinlerinin oluşturduğu 200 kişilik kafileye Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç da eşlik etti.

Gün boyu doğa ile iç içe vakit geçirerek 5 kilometrelik parkurda yürüyüş yapan Başkentliler, BelPa tarafından hazırlanan öğlen yemeklerini yedikten sonra voleyboldan jimnastiğe kadar birçok etkinliğe katıldılar.

Başkentli muhtarlarla iletişime geçerek doğa yürüyüşü yapmayı kararlaştırdıklarını ve yoğun katılım talebi aldıklarını belirten Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Muhtarlarımız aracılığıyla ilk etapta Etimesgut bölgesini baz alarak 200 vatandaşımızı Kurtboğazı Barajı'nda doğa yürüyüşüne davet ettik ve güzel bir hafta sonu geçirdik" dedi. Tüm Başkentlileri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Mustafa Artunç ise "Katılımcılarımızla birlikte 5 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü yaptık. Bütün milletimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Doğa yürüyüşüne katılarak hem spor yapan hem de eğlenceli bir gün geçiren vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Serap Demirkıran (Altay Mahallesi Muhtarı): "2 sene süren pandemi döneminden çıktık. Mahalleli sıkıldı, komşular sıkıldı. Büyükşehir tarafından düzenlenen etkinlik bu anlamda bizler için çok güzel oldu. Başta Mansur Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

-Hülya Ataman: "Buraya gelebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu etkinliğin gerçekleşmesine ön ayak olduğu için önce Mansur Başkana sonra muhtarımıza çok teşekkür ederiz."

-Ebru Apalak: "Güzel bir etkinlik. Zaten Büyükşehir Belediyesi çok güzel faaliyetler gerçekleştiriyor, çalışmalarından da memnunuz."

-Emrah Kılıç: "Ata'mızı anmış olduk. Havanın çok güzel olduğu bir günde böyle bir etkinliğin düzenlenmesi bizi çok mutlu etti. Kurtboğazı Barajı gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin görmesini ve bu tür etkinliklere katılmasını öneririm."

-Selma Görgülü: "Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Eğlenerek günümüzü geçiriyoruz. Mansur Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim."