Başkan Yüksel: 'Saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermesini diliyorum'

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yayımladığı mesaj ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kartal Cemevi Vakfı Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Motosikletli ve kasklı oldukları öğrenilen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler olan Sarıtaş'ın, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"Muharrem Ayı'nda birlik ve beraberliğimize kast edenleri şiddetle kınıyorum"

Yaşanan saldırı nedeni ile sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımlayıp Muharrem Ayı'nda birlik ve beraberliğe kast edenleri şiddetle kınadığını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de şu ifadelere yer verdi: "Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanımız Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muharrem Ayı'nda birlik ve beraberliğimize kast edenleri şiddetle kınıyor, saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermesini diliyorum." - İSTANBUL