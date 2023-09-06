Başkan Yılmaz : "Taziye evi çalışmamızı tamamlayacağız"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların taziyelerini daha iyi ortamda kabul etmelerini sağlamak için taziye evi çalışmasına başladıklarını söyledi.

Toroslar Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nın birinci birleşimini Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan meclis toplantısına, mahalle muhtarları da katıldı.

Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı görüşüldü

Toplantının gündem maddesinde yer alan üniversite öğrencilerine eğitim yardımı görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu'na havale edildi. Komisyonlara oy birliğiyle gönderilen gündemde, ÖSYM tarafından yapılan 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve Toroslar İlçesinde 6 ay ikamet etmesi (sınavı kazandığında) ya da Toroslar İlçesi sınırlarındaki okullardan mezun olma şartı ile anne veya babası Toroslar ilçesinde ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek üniversiteyi kazandıkları ilk yıl için karşılıksız olarak, öğrenim yardımında bulunulması, ödemelerin belediye imkanları çerçevesinde bir veya birkaç defa da yapılmasına ilişkin teklifin yer aldığı ifade edildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, Toroslar Belediyesi sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına 2023 yılı için ayni yardım yapılmasına ilişkin alınan 02.02.2023 tarih ve 13 sayılı meclis kararının revize edilmesine ilişkin teklif de görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Aynı zamanda toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Ekim ayında yapılacak meclis toplantı günü ise 3 Ekim 2023 Salı günü saat 14.00 olarak belirlendi.

Toroslar Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nın 2'nci oturumunu, 8 Eylül Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirecek. - MERSİN