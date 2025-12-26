Başkan Yıldırım, İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı

Haberler

Güncelleme:
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Ak Parti Genel Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katılım sağladı. Toplantıda, teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. İl başkanları, illerinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz davamızı, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
