Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu mezuniyet sevincine ortak oldu

Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Bozüyük Belediye Başkan Yardmcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Okul Müdürü Muhammed Salih Yıldırım, okul öğrencileri ve öğrenci velileri ile öğretmenler katıldı. Katılımcılar öğrenciler tarafından hazırlanan programı ilgi ile izlerken mezuniyet sevincini doya doya yaşayan öğrencilerin ve velilerin mutlulukları gözlerden kaçmadı. Mezuniyet belgelerini protokol üyelerinin elinden alan öğrenciler büyük bir sevinçle kep atarak mezuniyetlerini pasta ile kutladılar. Törende Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu mezun olan öğrencileri tek tek tebrik ederek hayatlarının bundan sonraki bölümlerinde de başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel