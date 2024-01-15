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Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Cem Vakfı Birlik ve Beraberlik Programı Düzenledi

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Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Cem Vakfı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik programında alevi vatandaşlarla bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Türkiye'nin güçlü yarınlara birlikte ilerleyeceğini vurguladı. Programda konuşan diğer katılımcılar da birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Cem Vakfı Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cem Evi tarafından birlik ve beraberlik programı düzelendi. Programda alevi vatandaşlarla bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Birlik ve beraberlikle ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda güçlü yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Hayrettin Derun ve Cem Vakfı Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cem Evi Dernek Başkanı Şahin Çolak'ın yanı sıra dernek temsilcileri katıldı. Kahvaltı ile başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Birlik ve beraberlikle Türkiye'nin daha güçlü yarınlara erişeceğini ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra savunmadaki yerli ve milli gücümüzü arttırmak, kendi yerli ve milli ürünlerimizi dünyaya ihraç edecek hale gelmek, bugün burada da gördüğümüz dayanışmayla milletlerin bir arada yaşama alışkanlığını geliştirerek, devletin varlığına sahip çıkarak, Türkiye'yi daha güçlü hale getirmek hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Yüzyılı her birimizin değerlerini yarınlara taşıyacak, bu ülkeyi en güçlü hale getirecek tüm katılımcıların ortaya koyacağı iradeler ve değerlerdir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, konuklara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını ileterek, programı düzenleyenlere teşekkür etti. Cem Vakfı Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cem Evi Dernek Başkanı Şahin Çolak ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajlarına yer verdi. Program hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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