Başkan Uçar; '15 Temmuz milletlere rehberlik yapacak, yol gösterecek bir destandır'

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Uçar, "FETÖ/PDY terör örgütünce 15 Temmuz 2016 günü, askeri darbe teşebbüsünü dünyada eşine rastlanmayan destansı bir mücadeleyle kararlı ve asil duruşumuzla püskürtmüş olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz" dedi.

Başkan Mahmut Uçar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin birliğine, inancına, vatanın bütünlüğüne, özgürlüğüne, bağımsızlığına, millet iradesine prangalar vurmak isteyenlere 15 Temmuz gecesi milletimizin tüm bireyleri; genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin sokaklara dökülmüş, geçmişte olduğu gibi bir kez daha can siperane mücadelesini vermiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla; vatanını, namusunu ve mukaddesatını savunmak üzere meydanlara akın eden milletimiz, tıpkı Çanakkale savaşındaki gibi, Kurtuluş savaşındaki gibi bir destan yazdılar. 15 Temmuz, 251 şehidi binlerce gazisi ile gerçek bir 21. Yüzyıl destanıdır. Öyle bir destandır ki, iradesine müdahale edilen, özgürlüğü yok edilmeye çalışılan, bağımsızlığına kastedilen bütün milletlere rehberlik yapacak, yol gösterecek bir destandır.

15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı. Allaha şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen aklı ve beyni satılmış Fetöcü hainler, kısa sürede milletimiz tarafından hüsrana uğratıldı.

Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar, yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un altıncı yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel