Başkan Tavlı: 'Eğitime desteğimiz her zaman sürecek'

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, eğitime verdikleri desteğin her zaman süreceğini belirtti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı her hafta düzenlediği okul ziyaretleri çerçevesinde Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve Mahalle Muhtarı Ceyhan Gür ile birlikte Yaşar Gazioğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi Ünye Belediyesi tarafından bahçesi yenilenen okulun yanına yapılan halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, fitnes ve çocuk parkından oluşan spor kompleksi de memnuniyetle karşılanırken eğitimciler ve öğrenciler Başkan Tavlı'ya teşekkür etti.

Eğitimin önemine değinen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Özellikle geleceğimiz olan neslimizin eğitiminde ve yetiştirilmesinde Allah emeklerinizi ziyan etmesin. Öğretmenlerimizin hatasının telafisi yok. Bu nedenle öğretmenlerimizin yaptığı işler çok daha kıymetlidir. Biz de yerel yönetim olarak okulumuzun bize iletilen eksiklerini gidermek için çalıştık. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul bahçesini rehabilite ederek çocuklarımızın ve siz öğretmenlerimizin hizmetine sunduk Ama ondan daha önemlisi hemen yanı başımızda bir semt sahası ve aynı zamanda çeşitli aktivitelerin yapılabildiği sahayı hizmete sunduk. Çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunacak hizmeti mahallemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Okulumuz öğrencilerinin geçtiğimiz yıl katıldıkları Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda derece yapmış olması bizi de mutlu etti. Ayrıca bu yıl yapılacak olan yarışmaya da katılacak öğrencilerimizin gidiş ve gelişlerine ve orada bulunmalarına biz de katkıda bulunacağız" dedi.

Okul ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, "Biz her hafta bir okulumuzu ziyaret ederek öğretmenlerimizle tanışma, öğrencilerimizle sohbet etmek imkanı buluyoruz. Bu ziyaretlerimiz devam edecektir. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU