Başkan Suer köy ziyaretlerine devam ediyor

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçeye bağlı Karaahmetler ve Gökçeözü köylerinde vatandaşlar ile buluştu.

Gerçekleştirilen ziyarette köylünün sıkıntı ve talepleri dinleyen, yerinde incelemelerde bulunan ve yapılacak her hizmette vatandaşın fikrini önemsediklerine değinen Başkan Suer, "Bir toplumun refah seviyesi sadece ekonomik durumda değil, kurumlarla vatandaşlar arasında ve insan ilişkilerinde ne kadar ortak adım atılır her ne kadar birlik ve beraberlik ruhu oluşturulabilirse refah seviyesi de o kadar başarılı ilerler. Bu çerçevede hem yaptığımız çalışmaları yerinde incelemek, hem de planlayacağımız çalışmaları belirlemekle birlikte kıymetli vatandaşlarımızla hasbıhal edip genel bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Sürdürdüğümüz köy ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızın olması muhtemel taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Yapılacak hizmet ve atılacak adımlarda vatandaşlarımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu biliyoruz. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde tamamlanan çalışmaları da yerinde görüp mutluluk yaşadık" dedi.

Açıklamasının ardından vatandaşları dinleyen Başkan Suer, kendisine iletilen sorun ve taleplerin değerlendirilip çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili daire müdürlerine talimatta bulundu. - BİLECİK