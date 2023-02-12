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Başkan Soykan, deprem bölgesinden seslendi: "Yaraları birlikte saracağız inşallah"

Yerel Haberler

Başkan Soykan, deprem bölgesinden seslendi: 'Yaraları birlikte saracağız inşallah'

Akyazı Belediyesi tarafından toplanan yardımlarla birlikte deprem bölgesine giden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Yüzyılın felaketini yaşıyoruz.

Akyazı Belediyesi tarafından toplanan yardımlarla birlikte deprem bölgesine giden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Yüzyılın felaketini yaşıyoruz. Sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz ve yaraları birlikte saracağız inşallah" dedi.

Akyazı Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgeleri için toplanan yardımlarla birlikte bölgeye giden Soykan, yardımların dağıtılması ve ekiplerin enkaz çalışmalarını yakından takip ediyor. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Soykan, vatandaşların yardımlarını depremzedelere titizlikle dağıtıldığını aktardı. Soykan, "Vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği yardımlarını depremzedelerimize ulaştırdık. Ekiplerimizin ve tüm kurumlarımızın buradaki arama kurtarma çalışmaları da tüm hızı ile devam ediyor. Biz de Kahramanmaraş merkez ve Türkoğlu, Gaziantep İslahiye, Hatay Hassa ve İskenderun ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Tarifi olmayan bir acı. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimiz sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden gelecek inşallah. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilal Soykan Akyazı Deprem Yerel Haberler

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