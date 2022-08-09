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Başkan Şirin, katkı paylarının güncellenmesini istedi

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Başkan Şirin, katkı paylarının güncellenmesini istedi

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, katkı paylarının günümüzdeki şartlara göre güncellemesini talep etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, katkı paylarının günümüzdeki şartlara göre güncellemesini talep etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, engellilerin tekerlekli sandalye, ortez, protez alımında katkı paylarının 2021 yılı fiyatlarına göre olduğunu bu katkı paylarının günün koşullarına göre güncellemesini talep etti. Engellerin bu konuda mağduriyet yaşadığını ifade eden başkan Şirin, "Örneğin bir tekerlekli sandalye önceden 500 TL ye alınıyorken şimdi 2 bin 500 TL civarında. Katkı payı 2021 yılının şartları ile devam ediyor. Şu anda derneğimize 50'ye yakın talep var. Her gün bu noktada talepler var vatandaşlarımız alamıyor. Biz kamuoyundan destek bekliyoruz. İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye verebilmemiz için iş adamlarından hayırsever vatandaşlardan destek bekliyoruz. Talepler her gün çoğalıyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Şirin Zonguldak Yerel Haberler

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