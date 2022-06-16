Başkan Silpagar'dan Yonca'ya tekerlekli sandalye hediyesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Silpagar'dan Yonca'ya tekerlekli sandalye hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Silpagar'dan Yonca'ya tekerlekli sandalye hediyesi

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın down sendromlu engelli Yonca Şehsuvaroğlu'na doğum gününde tekerlekli sandalye hediye etti.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın down sendromlu engelli Yonca Şehsuvaroğlu'na doğum gününde tekerlekli sandalye hediye etti.

Çiftlikköy Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Kadın Destek Merkezi, tekerlekli ve akülü sandalye, hasta bezi, hasta yatağı gibi sosyal yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Silpagar'a ulaşarak tekerlekli sandalye desteği isteyen down sendromlu ve engelli Yonca Şehsuvaroğlu'na doğum gününde sürpriz yapıldı. Çiftlikköy Belediyesi Kadın Destek Merkezi ekibi, tekerlekli sandalyesini Yonca'nın evine götürdü.. Başkan Silpagar'ın selamlarını ileten Kadın Destek Merkezi ekibine teşekkür eden Yonca Şehsuvaroğlu'nun annesi Nihal Hanım, "Engelsiz Kafe'de Oya'nın doğum gününü kutlarken Belediye Başkanımız da geldi, bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bizim tekerlekli sandalyemiz ihtiyacımız vardı, onu iletince hemen halledeceklerini söyledi. Sağ olsunlar evimize kadar getirdiler, Çiftlikköy Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Murat Silpagar Çiftlikköy Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title