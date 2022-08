Başkan Şayir: 'Her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz'

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Hizmetleri halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapmaya özen gösteriyor ve her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz" dedi.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana her daim vatandaşın yanında olduğunu belirten Şayir, "Dilovası'nda gönül belediyeciliğini ve sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulamak için çalışıyor, toplumun her kesimiyle diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Hizmetleri halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapmaya özen gösteriyor ve her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz" dedi.

Başkan Şayir'in ardından konuşan Kaymakam Kubilay ise "Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza hissettirmek ve her daim yanlarında olduğumuzu göstermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri her zaman önceliğimizdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, vatandaşlarla ilgilenerek sorun ve taleplerini dinledi. - KOCAELİ