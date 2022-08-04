Başkan Şayir: "Her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Şayir: "Her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz"

Başkan Şayir: 'Her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz'

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Hizmetleri halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapmaya özen gösteriyor ve her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz" dedi.

 - Güncelleme:

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Hizmetleri halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapmaya özen gösteriyor ve her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz" dedi.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana her daim vatandaşın yanında olduğunu belirten Şayir, "Dilovası'nda gönül belediyeciliğini ve sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulamak için çalışıyor, toplumun her kesimiyle diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Hizmetleri halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapmaya özen gösteriyor ve her mahallemizin sorunlarıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz" dedi.

Başkan Şayir'in ardından konuşan Kaymakam Kubilay ise "Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza hissettirmek ve her daim yanlarında olduğumuzu göstermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri her zaman önceliğimizdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, vatandaşlarla ilgilenerek sorun ve taleplerini dinledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Metin Kubilay Hamza Şayir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title