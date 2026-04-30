Başkan Sayın 1 Mayıs'ı kutladı

Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Kadir Sayın yayımladığı mesaj ile 1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Başkan Sayın, 1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin ve üretime dönüşen bilgi ve tecrübenin değer bulduğu birlik, beraberlik, huzur ve güven içerisinde bir gelecek için emek verenlerin dayanışmasını simgelediğini kaydetti. Başkan Sayın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üretimin, istihdamın ve kalkınmanın temelinde yer alan emek; yalnızca ekonomik büyümenin değil, toplumsal refahın da en güçlü dayanağıdır. AFSİAD ve AFSİAD Federasyonu olarak; başta Afyonkarahisar olmak üzere farklı şehirlerde faaliyet gösteren üye iş dünyası derneklerimizle birlikte, emeğin, alın terinin ve üretimin değerini esas alan bir anlayışla; üretimi destekleyen, istihdamı artıran ve bölgesel iş birliklerini güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 Mayıs'ın temsil ettiği dayanışma ruhunun, iş dünyası ile çalışanlar arasındaki ortak değeri büyüten en önemli güç olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda ortak akıl ve güç birliğiyle yürüttüğümüz faaliyetler ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı