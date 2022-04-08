Başkan Saygılı, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan'ın 6'ncı iftarında bir aileye konuk oldu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir aileyi ziyaret ederek, iftar yapıyor. Başkan Saygılı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ile birlikte Kaplan ailesinin misafiri oldu. Yemek öncesi aile üyeleriyle bir süre sohbet ettikten sonra iftar yaptı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel