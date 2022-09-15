Başkan Sandıkçı: 'Son 1 ayda toplam 2 bin 866 metre ham yol açtık'

Canik'te yol yapım, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde son bir ay içerisinde toplam 2 bin 866 metre ham yol açtık" dedi.

Canik'te yol yapım, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde son bir ay içerisinde toplam 2 bin 866 metre ham yol açtık" dedi.

Canik Belediyesi, ilçedeki yol yapım ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede kesintisiz bir ulaşım için özveriyle çalıştıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Merkez ve kırsalda bulunan mahallelerde yol çalışmalarının devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan tüm yollarımızda bakım, onarım ve genişletme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçemizde kesintisiz bir ulaşım için özveriyle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz"

Açılan yeni yollarla ilçenin ulaşım ağını güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Yol yapım, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yeni yollar açarak ilçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz. İlçemizde son bir ay içerisinde toplam 2 bin 866 metre ham yol açtık. Açtığımız yollarda alt yapı işlemlerini tamamladıktan sonra gerekli hazırlıkların ardından ara vermeden asfalt serim işlemlerine başlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle planlamalarımız dahilinde vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için tüm ekibimizle sahada mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN