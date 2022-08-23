Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Şahiner yol çalışmalarını inceledi

Yerel Haberler

Başkan Şahiner yol çalışmalarını inceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Gürpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Gürpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi.

Başkan Şahiner, beraberinde Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan ile birlikte Gürpınar Mahallesi su deposu mevkiinde bulunan caddelerde devam eden sathi kaplama çalışmalarını inceledi. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Şahiner, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda yolumuz tamamlanacak. Gerekli talimatları verdim, bir an evvel halkımızın kullanımına açılacak. Kademe kademe ihtiyaç olan tüm caddelerimizde çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdulkadir Şahiner Sungurlu su Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title