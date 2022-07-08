Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Belediye hizmet binasında personeli ile bayramlaşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar Belediyesi ailesi olarak, yoğun çalışma tempomuzun ardından bayramda bir nebze olsun nefes alacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, sizlerin ve ailelerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah nice bayramlarda yine buluşmak dileğiyle" dedi.

Başkan Özcan konuşmasının ardından personeli ile tek tek bayramlaştı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Niksar Belediyesi Kurban Bayramı Özdilek Özcan Niksar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title