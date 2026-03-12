Başkan Oral'dan 12 Mart mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 12 Mart Erzurum'un düşman İşgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü ve İstiklal Marşının Kabulü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Oral mesajında, "Bugün, mübarek şehrimizin tarihinde yaşanmış o karanlık günlerin, acının ve zulmün Allah'ın izniyle bir daha tekrarlanmamak üzere sona erdirildiği günün yıldönümüdür. Bağımsızlık mücadelemizi 108 yıl önce zaferle taçlandırdığımız bu büyük gün, hepimize kutlu olsun" dedi.

Erzurum'un, Türkiye'nin şanlı tarihini kahramanlık örnekleriyle süsleyen birbirinden farklı destanlarının yazıldığı yiğitler diyarı olduğunun altını çizen Başkan Oral, şunları söyledi: "Burası öyle bir beldedir ki; yüreği vatan, millet ve bayrak aşkıyla yanıp tutuşan Dadaşların yurdudur. İşte bu mübarek şehir, bundan tam 108 yıl önce bugün yaşadığı kurtuluş coşkusunu sürekli diri tutmuş; vatanı uğruna toprağa düşen şühedadan vefasını hiçbir zaman eksik etmemiştir. 12 Mart, bu şehrin sadece işgalden kurtarıldığı gün değildir. 12 Mart aslında Türkiye'nin kurtuluşu, istiklal ve bağımsızlık mücadelesine giden yolda önemli bir milattır. Öyle ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri, düşman işgalinden kurtuluşun hemen ardından 1919 Erzurum Kongresi ile yine Erzurum'da atılmıştır."

Başkan Oral "Aziz milletimizin, istiklal ve istikbali uğruna verdiği destansı mücadelenin son halkalarından biri olan 12 Mart Erzurum'un Kurtuluşu, büyük Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, canı pahasına kazandığı, kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu zafer tacıdır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacak ve milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. Bu anlamda Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108. yıl dönümünde, bu toprakları bizlere kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Başkan Oral, ayrıca İstiklal Marşının Kabulü münasebetiyle yayımladığı mesajında " Gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve istikbal adımlarını İstiklal Marşı ile en iyi şekilde anlatan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, her kelimesinde milletimize ait kutsal ve kadim değerleri bizlere miras bırakmıştır. Bu nedenle gençlerimizin İstiklal Marşı'nın anlamını idrak etmesi çok önemlidir. Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü, hürriyet aşkımızın en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımız, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. Aziz milletimizin, cesaret, kahramanlık ve mukaddesata verdiği önemi ve eşsiz mücadele azmini abideleştiren merhum Mehmet Akif Ersoy, dizeleriyle tarihe not düşmüştür" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı