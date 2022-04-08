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Başkan Köse'den mahalle ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Köse'den mahalle ziyareti

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mahalle ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlerken, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler veriyor.

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mahalle ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlerken, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler veriyor.

Belediye Başkanı Köse ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Mahallerimizde başladığımız çalışmalarımızı yerinde takip ediyor aynı zamanda hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların görüş ve beklentilerini alıyoruz. Şehrimize hizmetimizi hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda yapıyoruz. Rabbim bizlere hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin" diye konuştu. - YOZGAT

Başkan Köse'den mahalle ziyareti

Başkan Köse'den mahalle ziyareti

Başkan Köse'den mahalle ziyareti

Başkan Köse'den mahalle ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Celal Köse, Yozgat, Yerel, Haberler

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